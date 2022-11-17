Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 ноября 2022 9:52

В Мурманской области сотрудники оператора сотовой связи спасли молодого человека на льдине

Северянина отнесло от берега течением
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Ситуация разрешилась благополучно - северянину оперативно помогли.

Ситуация разрешилась благополучно - северянину оперативно помогли.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области произошел необычный случай, когда на помощь попавшему в беду человеку пришли сотрудники оператора сотовой связи.

- В службу поддержки позвонил молодой человек, которого отнесло от берега на льдине. Наши операторы вызвали для него спасателей, - сообщил директор мурманского филиала Tele2 Олег Клянчин.

Ситуация разрешилась благополучно - северянину оперативно помогли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru