В Мурманской области сотрудники оператора сотовой связи спасли молодого человека на льдине

Ситуация разрешилась благополучно - северянину оперативно помогли.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области произошел необычный случай, когда на помощь попавшему в беду человеку пришли сотрудники оператора сотовой связи.
- В службу поддержки позвонил молодой человек, которого отнесло от берега на льдине. Наши операторы вызвали для него спасателей, - сообщил директор мурманского филиала Tele2 Олег Клянчин.
Ситуация разрешилась благополучно - северянину оперативно помогли.
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