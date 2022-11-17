В Мурманской области сотрудники оператора сотовой связи спасли молодого человека на льдине

Ситуация разрешилась благополучно - северянину оперативно помогли. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области произошел необычный случай, когда на помощь попавшему в беду человеку пришли сотрудники оператора сотовой связи.

- В службу поддержки позвонил молодой человек, которого отнесло от берега на льдине. Наши операторы вызвали для него спасателей, - сообщил директор мурманского филиала Tele2 Олег Клянчин.

Ситуация разрешилась благополучно - северянину оперативно помогли.

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