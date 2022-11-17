Ученый Кольского научного центра получил сертификат на покупку квартиры

Жилье сможет приобрести не одна семья молодых ученых. Фото: www.ksc.ru/

Старший научный сотрудник Горного института КНЦ РАН Николай Кузнецов 11 ноября получил сертификат на покупку жилья. Выделенной суммы может хватить на трехкомнатную квартиру.

Николай Николаевич рассказал, как ему удалось получить деньги.

- Я получил информацию о конкурсе от жилищной комиссии Кольского научного центра. Подал заявление и стал готовить документы в начале июня. Основную их часть отправили в середине июля, но пришлось дополнительно собирать их еще в сентябре, - отметил ученый.

Он пока не выбрал, какую именно квартиру купить.

В Кольском научном центре сообщили, что жилье сможет приобрести не одна семья молодых ученых. Средства на покупку жилья Минобрнауки выделило КНЦ РАН в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

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