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НовостиПроисшествия17 ноября 2022 9:29

Пьяный житель Апатитов угнал чужой ВАЗ ради поездки по городу

Мужчина заметил, что машина была без сигнализации
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Стражи порядка вскоре нашли транспорт недалеко от места происшествия.

Стражи порядка вскоре нашли транспорт недалеко от места происшествия.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

60-летний апатитчанин обратился в полицию, рассказав, что у него угнали автомобиль ВАЗ. Машина была припаркована около дома на улице Победы.

Стражи порядка вскоре нашли транспорт недалеко от места происшествия.

Угонщиком оказался безработный 32-летний житель Апатитов, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за хищение чужого имущества. Мужчина рассказал, что в тот день он был пьян и, выходя из дома, заметил автомобиль без сигнализации.

- Решив прокатиться на чужом авто, северянин вскрыл водительскую дверь с помощью отвертки, затем соединив провода зажигания, завел машину. Прокатившись по городу, он оставил ВАЗ у соседнего дома, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (угон). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Северянин находится под подпиской о невыезде.

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