Пьяный житель Апатитов угнал чужой ВАЗ ради поездки по городу

Стражи порядка вскоре нашли транспорт недалеко от места происшествия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

60-летний апатитчанин обратился в полицию, рассказав, что у него угнали автомобиль ВАЗ. Машина была припаркована около дома на улице Победы.

Стражи порядка вскоре нашли транспорт недалеко от места происшествия.

Угонщиком оказался безработный 32-летний житель Апатитов, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за хищение чужого имущества. Мужчина рассказал, что в тот день он был пьян и, выходя из дома, заметил автомобиль без сигнализации.

- Решив прокатиться на чужом авто, северянин вскрыл водительскую дверь с помощью отвертки, затем соединив провода зажигания, завел машину. Прокатившись по городу, он оставил ВАЗ у соседнего дома, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (угон). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Северянин находится под подпиской о невыезде.

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