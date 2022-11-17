Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 ноября 2022 9:02

Задолжавшую 300 тысяч по алиментам бывшую жительницу Ловозера приставы нашли через соцсети

Оказалось, что женщина перебралась в Новосибирскую область
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Бывшая жительница Ловозера задолжала по алиментам на содержание ребенка 300 тысяч рублей.

Бывшая жительница Ловозера задолжала по алиментам на содержание ребенка 300 тысяч рублей.

Фото: Александр ГЛУЗ

Бывшая жительница Ловозера задолжала по алиментам на содержание ребенка 300 тысяч рублей. Приставы не могли найти женщину, так как по известному адресу в поселке она не проживала, место жительства ее не было неизвестно.

В итоге судебные исполнители отыскали северянку через соцсети. Оказалось, что она перебралась жить в Новосибирскую область.

- Получив постановление о расчете задолженности по алиментам, а также будучи предупреждена о мерах принудительного исполнения, которые могут в отношении нее быть приняты, женщина полностью погасила долг, - сообщили в пресс-службе УФССП по Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru