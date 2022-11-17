В Мурманской области выросли цены на морковь, рис и молоко

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Мурманскстате рассказали, как изменились цены на отдельные виды продуктов первой необходимости за минувшую неделю. Мониторинг ведется в Мурманске, Апатитах и Североморске.
Так, с 8 по 14 ноября больше всего подешевели пищевая поваренная соль (на 3,7%), сливочное масло, свежую белокочанная капуста (на 1,8%), картофель (на 1,7%).
- Выросли цены на морковь (на 2,3%), шлифованный рис, питьевое цельное молоко (на 1,6%), яблоки (на 1,5), куриные яйца (на 1,2%), репчатый лук (на 1,1%), - сообщили в ведомстве.
На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
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