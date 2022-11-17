В Мончегорске по просьбам жителей организовали автобусные рейсы до храма

В Мончегорске с 19 ноября запустят новый автобусный маршрут. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мончегорске с 19 ноября запустят новый автобусный маршрут. Так, по просьбам местных жителей, по выходным дням автобус №2 будет совершать отдельные рейсы с заездами на улицу Красноармейскую к храму.

- Теперь все желающие могут доехать до храма с комфортом, в том числе используя льготный проездной билет, - сообщили в минтрансе региона.

Напомним: в Мурманской области увеличилась протяженность маршрутов автобусов и троллейбусов. Теперь маршрутная сеть составляет 18 412 километра.

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