Прокуратура проводит проверку по факту смертельного ДТП на дороге Кола-Серебрянские ГЭС

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Вечером 16 ноября на 26-м километре автодороги «Кола – Серебрянская ГЭС» произошло смертельное ДТП. Водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, машина опрокинулась. Четыре человека пострадали, один погиб.

Прокуратура Кольского района после случившегося проводит проверку.

- По предварительной информации, до прибытия скорой помощи погиб рабочий организации. Пострадавшие, с различными повреждениями, доставлены в медучреждения области, где им оказывается необходимая помощь, - сообщили в ведомстве.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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