Жителя Мурманска приговорили к 4,5 годам колонии за попытку сбыта наркотиков

Ленинский районный суд признал жителя Мурманска виновным в совершении преступления. Фото: УМВД по Мурманской области

В Мурманске вынесли приговор местному жителю, который планировал продавать наркотики. Мужчину обвиняют по части 3 статьи 30 части 4 статьи 228.1 УК РФ.

По версии следствия, в марте 2022 года 32-летний мурманчанин, вступив в преступный сговор, через интернет-мессенджер получил от неизвестного информацию о местонахождении тайника с наркотическим средством в крупном размере. Мужчина перенес вещества в свой гараж, где расфасовал в удобные для дальнейшего сбыта упаковки.

Вскоре северянина задержали.

- При обыске автомобиля мужчины в скрытой полости багажника полицейские обнаружили сумку, в которой было 13 полимерных пакетов с веществом растительного происхождения. В гараже, принадлежащем злоумышленнику, сотрудники полиции также нашли стеклянную банку с неизвестным веществом. Экспертом установлено, что мурманчанин незаконно хранил более килограмма каннабиса, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Ленинский районный суд признал жителя Мурманска виновным в совершении преступления. Его приговорили к 4,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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