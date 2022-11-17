В Мурманске стартовал городской конкурс "Студент года"

Конкурсантам предстоят различные испытания. Фото: vk.com/morar_51

В Мурманске прошло открытие конкурса "Студент года". Принять участие в конкурсе решили 120 обучающихся высших и профессиональных организаций.

- Конкурсантам предстоят различные испытания – интеллектуальные турниры, спортивные соревнования, исследования – которые продлятся до мая следующего года. После подведения итогов будут определены три победителя, которые на протяжении следующего учебного года будут получать именные стипендии от муниципалитета, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Напомним: Мурманск поборется за титул «Молодежная столица России».

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