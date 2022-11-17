В аэропорту «Пулково» инвалид получил травму после падения из кресла-коляски

Во время посадки на борт пострадал мужчина с ограниченными возможностями. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Северо-Западному транспортному прокурору Владимиру Владимирову сообщили об инциденте в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге. Здесь во время посадки на борт пострадал мужчина с ограниченными возможностями.

— Санкт-Петербургская транспортная прокуратура по обращению провела проверку и установила, что на рейс Санкт-Петербург – Мурманск инвалида сопровождали два сотрудника аэропорта. При этом пассажир не был пристегнут ремнями безопасности к креслу-коляске и упал, получив ушибы головы, - сообщили в надзорном ведомстве.

Также Владимирову доложили, что на вокзале в Мурманске нет доступа к информации инвалидам по зрению.

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