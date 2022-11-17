В Кандалакше тушили горящий Даниловский рынок

В 20.14 16 ноября поступило сообщение о пожаре на Даниловском рынке в Кандалакше. Фото: vk.com/murman01

В 20.14 16 ноября поступило сообщение о пожаре на Даниловском рынке в Кандалакше. На территории рядом с торговым центром «Даниловский» на улице 50 лет Победы воспламенилось деревянное здание.

— В результате пожара строение обгорело. Внутри также обгорели два морозильных ларя, мебель и деревянные конструкции на площади 30 квадратных метров. Закопчены наружная и внутренняя стена торгового центра, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ по Мурманской области.

Ликвидировали пожар а 21.08.

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