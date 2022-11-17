Завершается прием в бесплатную «Школу журналистики» в Мурманске

«Комсомольская правда»-Мурманск» завершает прием в «Школу журналистики». Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомольская правда»-Мурманск» завершает прием в «Школу журналистики». Проект осуществляется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Мы ждем северян от 14 до 25 лет для бесплатного обучения основам журналистики. Учеников Школы ждут лекции представителей ведущих СМИ Мурманской области, практические занятия, а подготовленные по итогу материалы будут размещены на сайте www.murmansk.kp.ru.

Обучение в Школе будет проводиться осенью и зимой 2022/2023 года. У северян еще есть возможность записаться во второй поток обучения. Свои вопросы и заявки отправляйте на электронную почту shkola.kp@mail.ru, указав ФИО, город проживания, возраст и контактный телефон.

Занятия у первого потока обучающих уже начались.

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