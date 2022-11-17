В ДТП с автобусом на дороге Кола-Серебрянская ГЭС погиб один человек, четверо пострадали

Водитель автобуса не справился с управлением [снимок носит иллюстративный характер]. Фото: Евгения ГУСЕВА

Вечером 16 ноября на автоподъезде к Териберке микроавтобус попал в ДТП. Авария случилась в 22.20.

- В районе 26 километра автодороги "Кола-Серебрянская ГЭС" водитель автобуса ПАЗ, двигаясь со стороны Териберки в сторону Колы, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет и опрокидывание на левый бок, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В ДТП погиб один человек и четверо получили телесные повреждения. Еще четверым помощь оказана амбулаторно.

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