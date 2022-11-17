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НовостиПроисшествия17 ноября 2022 5:23

Склад с автопокрышками в районе Кильдинстроя тушили сутки

С огнем боролись 29 человек
Ника СВЕТЛОВА
Площадь пожара составила 400 кв.м. Фото: МЧС по Мурманской области

Площадь пожара составила 400 кв.м. Фото: МЧС по Мурманской области

15 ноября рядом с Кильдинстроем начался пожар на складе автопокрышек. Сообщение об этом поступило в 21.26, на борьбу с огнем ушли почти сутки - пожар ликвидировали в 17.24 16 ноября.

- В результате пожара огнем уничтожены автомобильные покрышки на площади 400 квадратных метров. Имелась угроза распространения огня на соседние строения. В 21.35 пожару был присвоен повышенный ранг 1 бис, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

С огнем боролись 29 человек.

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