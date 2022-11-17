Андрей Чибис о гибели двух военнослужащих из Заполярья: "На примере их подвига мы будем воспитывать подрастающие поколения"

Из боя не вернулись Владимир Дегтярев и Алексей Машковцев.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей странице «ВКонтакте» сообщил о гибели еще двух военнослужащих, принимавших участие в спецоперации.

- Владимир Дегтярев и Алексей Машковцев - наши защитники и герои специальной военной операции. Мы будем помнить их мужество, благодарить за стойкость, за искреннюю любовь к своему Отечеству. На примере их подвига мы будем воспитывать подрастающие поколения. Вечная память, - отметил Андрей Чибис.

Напомним: ранее глава региона сообщил, что из боя не вернулся старший сержант Михаил Косарев.

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