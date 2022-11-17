Житель Ревды убил друга табуретом

Мужчина забил знакомого табуретом во время пьяной ссоры. Фото: СУ СКР по Мурманской области

В Мурманской области будут судить 36-летнего мужчину. Как сообщили в СУ Следственного комитета региона, его обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

13 ноября мужчина выпивал со своим 60-летним знакомым в одной из квартир на улице Кузина в Ревде.

- Между мужчинами началась ссора, злоумышленник стал избивать потерпевшего руками по голове. Посчитав, что этого недостаточно, он вооружился табуретом и продолжил наносить удары по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался. В ходе допроса нападавший полностью признал вину, на месте показал как именно избил своего знакомого, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Сейчас северянин находится под стражей.

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