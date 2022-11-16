Епископ Римско-Католической Архиепархии впервые посетил Мурманскую область

Сотрудничество с Римско-Католической Архиепархией будет продолжено. Фото: Министерство внутренней политики МО
Титулярный епископ Аквы Бизаценской и вспомогательный епископ Римско-Католической Архиепархии Николай Дубинин впервые посетил Мурманскую область.
14 ноября он встретился с замминистра внутренней политики региона Валерием Федько. На встрече обсуждались вопросы взаимодействия региональных властей с религиозными организациями.
- Николай Дубинин отметил доброжелательную атмосферу в сфере конфессиональных отношений в Мурманской области и выразил пожелание активнее привлекать прихожан католиков к общественной жизни региона и благотворительной деятельности, - сообщили в министерстве внутренней политики Мурманской области.
Валерий Федько подчеркнул важность межличностных отношений людей разных вероисповеданий, рассказал о мерах господдержки, предусмотренных для укрепления межконфессионального согласия.
Сотрудничество с Римско-Католической Архиепархией будет продолжено.
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