В Мурманской области похолодает до -11 градусов

Температура воздуха составит -1-6, при прояснениях до -11 градусов в течение суток. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области немного похолодает. 17 ноября погоду Кольского полуострова по-прежнему будет определять арктический антициклон, который сместится на наш регион.

Как сообщают в мурманском гидрометцентре, в этот день ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь и мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха составит -1-6, при прояснениях до -11 градусов в течение суток. На дорогах гололедица.

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