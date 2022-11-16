В Мурманской области похолодает до -11 градусов

Температура воздуха составит -1-6, при прояснениях до -11 градусов в течение суток.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области немного похолодает. 17 ноября погоду Кольского полуострова по-прежнему будет определять арктический антициклон, который сместится на наш регион.
Как сообщают в мурманском гидрометцентре, в этот день ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь и мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный умеренный.
Температура воздуха составит -1-6, при прояснениях до -11 градусов в течение суток. На дорогах гололедица.
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