Трем жителям Печенгского округа вернули 180 тысяч рублей за переплату по услугам ЖКХ

Северянам пришлось обратиться в суд за восстановлением своих нарушенных прав. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Организация, предоставляющая жилищно-коммунальные услуги, задолжала жителям Печенгского округа более 180 тысяч рублей. Долг образовался из-за неправильного начисления платы за оказанные услуги.

Северянам пришлось обратиться в суд за восстановлением своих нарушенных прав.

- Руководство организации, невзирая на вступившее в силу в силу решение суда, не возвращала жителям деньги. Тогда судебный пристав наложил арест на денежные средства компании, после чего необходимую сумму перечислили северянам, - сообщили в пресс-службе УФССП по Мурманской области.

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