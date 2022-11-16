Трагически ушел из жизни бывший хоккеист клуба «Арктика»

Хоккейный клуб «Арктика» сообщил о гибели молодого спортсмена. Фото: vk.com/arktika_nmhl

Хоккейный клуб «Арктика» сообщил о гибели молодого спортсмена.

- Печальная новость пришла из Уфы. При трагических обстоятельствах ушел из жизни бывший хоккеист клуба Кирилл Марванов. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям! Покойся с миром, - сообщили в группе клуба в «ВКонтакте».

«КП»-Мурманск» приносит соболезнование родным и близким Кирилла.

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