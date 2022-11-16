В центре и на окраинах Мурманска стал быстрее интернет от МегаФон

С начала этого года МегаФон провел структурные изменения в сети и расширил зоны покрытия LTE в областном центре. Фото: ПАО МегаФон

Оператор модернизировал сеть в наиболее загруженных городских локациях областной столицы — жилых кварталах и центральных улицах с активной концентрацией абонентов. Благодаря проведенным работам улучшилось покрытие, а у абонентов в 1,5 раза быстрее стал работать мобильный интернет.

С начала этого года МегаФон провел структурные изменения в сети и расширил зоны покрытия LTE в областном центре. В процессе апгрейда технической инфраструктуры было построено и модернизировано около 10 базовых станций в черте города. Цифровые улучшения затронули центральные улицы Ленина и Карла Маркса, улицу Декабристов, проспект Кирова, где сконцентрировано множество объектов социального назначения. Скорость интернета увеличилась также в жилых кварталах на севере и юге Октябрьского муниципального округа Мурманска.

Технические специалисты компании расширили частотный спектр в диапазонах 2600 МГц и 1800 МГц в сети LTE. Благодаря совместному использованию частотного спектра увеличилась скорость интернета, емкость сети, улучшилось распространение и проникновение сигнала в закрытых помещениях. Теперь абонентам МегаФон доступны преимущества не только быстрого интернета, но и улучшенное качество звонков в VoLTE — технология позволяет совершать звонки с высоким качеством передачи голоса, используя интернет-соединение.

«В Мурманске наши технические специалисты эффективно задействовали частотные диапазоны и ресурсы оборудования, чтобы обеспечить новые скорости LTE и удовлетворить запросы пользователей. Снизить нагрузку на сеть в местах высокой онлайн-активности помогло строительство новых базовых станций. Теперь еще большее количество наших абонентов в спальных районах смогут пользоваться всеми цифровыми сервисами на высоких скоростях, слушать музыку, скачивать фильмы, делать онлайн покупки и общаться друг с другом, используя технологию улучшенного звучания», — говорит Владимир Чуйко, директор МегаФона в Мурманске.

Спрос на высокие скорости интернета в Мурманске подтверждает и увеличившийся объем LTE-трафика. С начала 2022 года пользователи компании скачали более 37 тысяч терабайт данных — это на 24% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Такого объема информации хватит, чтобы каждый из 270 тысяч мурманчан ежедневно читал по 120 книг в электронном формате.

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