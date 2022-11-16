Лошадь конного клуба Кировска заняла второе место на чемпионате «Краса аборигенов»

Лошадь заполярного клуба заняла второе почетное место на Чемпионате. Фото: vk.com/konikirovskclub
Кировский конный клуб «Ласточка» впервые поучаствовал в виртуальном международном Чемпионате аборигенных пород лошадей «Краса аборигенов». Состязание проходило в рамках XIV Международной конной выставки «Иппосфера-2022».
Лошадь заполярного клуба заняла второе почетное место на Чемпионате.
- Поздравляем нашу красавицу Музыку! Она получила «серебро» среди годовичков кобылок мезенской породы! - написали в группе клуба.
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