Печенгская ЦРБ ввела дополнительные номера телефонов для пациентов. Фото: Олег УКЛАДОВ

На одном из недавних оперативных совещаний в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис поручил разобраться с работой колл-центров медучреждений. Поводом стали многочисленные жалобы северян о невозможности дозвониться до больниц и поликлиник.

В Печенгской ЦРБ, на которую также поступили жалобы, ввела два дополнительных номера, чтобы было проще дозвониться в регистратуры взрослых поликлиник: 8921-168-50-40 (Никель), 8921-168-50-90 (Заполярный).

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