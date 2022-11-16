В Мурманской области увеличилась протяженность маршрутов автобусов и троллейбусов

В Мурманской области увеличилась протяженность автобусной и троллейбусной маршрутной сети. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области увеличилась протяженность автобусной и троллейбусной маршрутной сети. Теперь она составляет 18 412 километра, прирост - 1 129 километров.

- Протяженность увеличилась за счет дополнительных рейсов на основных маршрутах, работающих как в Мурманске, так и в муниципалитетах региона, за счет новых межмуниципальных маршрутов и городских маршрутов, - сообщили в администрации Североморска.

Напомним: в Печенгском округе детей из семей военнослужащих будут возить на тренировки на отдельном автобусе.

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