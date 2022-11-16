В Мурманске завершились поиски 15-летнего подростка

Подростка нашли живым и невредимым. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Волонтеры поискового отряда «МурманСпас» сообщили о завершении поисков 15-летнего подростка. Еще 13 ноября он ушел из дома и не вернулся.

Подростка нашли живым и невредимым. В интересах несовершеннолетнего подробности поисков не разглашаются.

Напомним: с мая в Мурманской области ищут 37-летнего Александра Лобанова. Больше полугода назад мужчина перестал выходить на связь с родными, его местонахождение не известно.

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