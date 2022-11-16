Мурманский спорткомплекс «Снежинка» оснастят отдельными трассами для лыжников и владельцев собак

В мурманском спорткомплексе «Снежинка» появятся отдельные трассы для лыжников, собачников и просто любителей погулять. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В мурманском спорткомплексе «Снежинка» появятся отдельные трассы для лыжников, собачников и просто любителей погулять. Об этом сообщила директор Центра организационно-методического обеспечения физкультуры и спорта «Стратегия» Ирина Андреева.

- После того, как на «Снежинке» осветили двухкилометровый круг, желающих просто погулять с детьми, с домашними питомцами оказалось в разы больше лыжников. Кстати, из-за того, что на лыжне стали массово выгуливать собак и не убирать за ними, кататься стало неприятно, - поделилась Ирина Андреева в эфире «Большого радио».

В этом сезоне также планируют ввести правила поведения на «Снежинке», чтобы в спорткомплексе было уютно и комфортно всем.

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