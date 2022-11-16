Мурманская епархия запустила новый интернет-проект «Читаем Библию»

Верующих северян приглашают присоединиться к интернет-проекту «Читаем Библию». Фото: Иван МАКЕЕВ

Верующих северян приглашают присоединиться к интернет-проекту «Читаем Библию». Все интересующиеся смогут погрузиться в Священное писание Нового и Ветхого завета.

- В отличие от всех других подобных проектов он предлагает читать книги Священного Писания в хронологическом порядке. Данный хронологический план чтения Библии подразумевает, что вы будете читать Библию не по книгам, а в том порядке, в котором происходили события в библейской истории. Это один из наиболее интересных планов чтения Библии для тех, кто интересуется в том числе и историей, - сообщили в миссионерском отделе Мурманской епархии.

Участникам проекта надо вступить в закрытую группу, где им будут доступны тематические материалы.

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