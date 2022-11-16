Мурманск поборется за титул «Молодежная столица России»

Проект поможет реализовать инновационные идеи, проекты и мероприятия, направленные на внедрение новой молодежной перспективы во все аспекты жизни города. Фото: Иван МАКЕЕВ

16 ноября в 16.00 в официальном сообществе Росмолодежи пройдет трансляция, посвященная Мурманску. Эфир проводится в поддержку конкурса «Молодежная столица России». Всего за престижный титул поборются семь городов страны: Владивосток, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Тула и Мурманск.

- Итоги проекта подведут уже в декабре – в торжественной обстановке один из городов, вошедших в топ-7, получит статус молодежной столицы России-2023. Победа в проекте и получение звания «Молодежной столицы России» должно стать катализатором молодежной политики города и всего региона, где он находится, - сообщили в комитете молодежной политики Мурманской области.

Проект поможет реализовать инновационные идеи, проекты и мероприятия, направленные на внедрение новой молодежной перспективы во все аспекты жизни города.

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