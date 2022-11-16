Сжигал книги и обещал больше никогда не писать. Александр Полярный выпустил новую книгу после громкого заявления

Писатель из Мурманска Александр Полярный сообщил о выходе своей новой книги «Декабрьский вечер». Фото: Александр Полярный
Писатель из Мурманска Александр Полярный сообщил о выходе своей новой книги «Декабрьский вечер».
- Напечатали и везут во все книжные нашей страны, - написал Полярный в своей группе в «ВКонтакте».
Летом у него уже выходила новая книга – «Тлеющие ветви леса Блум», как и ровно год назад – сочинение «Одна ночь в зимнем саду».
Напомним, что в 2020 году Александр Полярный сообщил, что сжег две тонны своих книг и больше не будет писать.
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