Сжигал книги и обещал больше никогда не писать. Александр Полярный выпустил новую книгу после громкого заявления

Писатель из Мурманска Александр Полярный сообщил о выходе своей новой книги «Декабрьский вечер». Фото: Александр Полярный

Писатель из Мурманска Александр Полярный сообщил о выходе своей новой книги «Декабрьский вечер».

- Напечатали и везут во все книжные нашей страны, - написал Полярный в своей группе в «ВКонтакте».

Летом у него уже выходила новая книга – «Тлеющие ветви леса Блум», как и ровно год назад – сочинение «Одна ночь в зимнем саду».

Напомним, что в 2020 году Александр Полярный сообщил, что сжег две тонны своих книг и больше не будет писать.

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