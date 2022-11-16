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НовостиОбщество16 ноября 2022 10:36

В Оленегорске залило дорогу из-за коммунальной аварии

Отключенных от водоснабжения объектов нет
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Автомобилистов просят быть аккуратней. Фото: vk.com/lebedevin

Автомобилистов просят быть аккуратней. Фото: vk.com/lebedevin

Жителей Оленегорска предупреждают о коммунальной аварии на перекрестке улицы Энергетиков с улицей Строительной. Дорогу залило водой.

- Авария на резервном магистральном водоводе. Аварийные работы ведет ГОУП "Мурманскводоканал". Отключенных от водоснабжения объектов нет, - сообщил глава Оленегорска Иван Лебедев.

Автомобилистов просят быть аккуратней на этом участке дороги.

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