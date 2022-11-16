В Мурманске из-за ДТП рухнул столб электропередач

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Фото: vk.com/murmanskgroup

В Мурманске произошло серьезное ДТП на улице Рогозерской. Там столкнулись два легковых авто, которые снесли столб электропередач.

На месте происшествия работают спецслужбы. Как уточнила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, в аварии обошлось без пострадавших.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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