В Мурманской области больше полугода ищут рабочего из Белокаменки

Всех, кто может помочь с поисками северянина, просят позвонить в полицию. Фото: vk.com/murmanspas51

С мая в Мурманской области ищут 37-летнего Александра Лобанова. Больше полугода назад мужчина перестал выходить на связь с родными, его местонахождение не известно.

Работал Александр на Белокаменке.

Всех, кто может помочь с поисками северянина, просят позвонить в полицию 02, 102 или в "МурманСпас" 8-911-311-70-20 (круглосуточно).

Напомним: в Мурманске пропал 15-летний подросток. Филипп Денисюк ушел из дома 13 ноября.

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