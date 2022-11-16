В Мурманске ищут владельца заброшенного строения в Терском переулке

Если владелец не объявится, то строение снесут. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске ищут владельца строения, которое находится у дома №4 в переулке Терский. Это бесхозная постройка.

- Управление Ленинского административного округа просит владельца или пользователя строения в течение месяца (со дня опубликования объявления) предоставить правоустанавливающие документы на объект и занимаемый земельный участок в отдел по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству по адресу проспект Героев-североморцев, 33, кабинет № 309, контактный телефон 43-33-84, - сообщили в администрации Мурманска.

Если владелец не объявится, то строение снесут.

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