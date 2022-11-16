Жителя Кандалакши приговорили к ограничению свободы за избиение мужчины

В Кандалакшском районе суд вынес приговор местному жителю. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кандалакшском районе суд вынес приговор местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

В мае 2022 года на территории одной из организаций транспортной инфраструктуры у мужчины возник конфликт с пострадавшим. Злоумышленник ударил его рукой и ногой в голову, причинив средней тяжести вред здоровью.

- Суд признал местного жителя виновным и назначил наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил, - сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

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