В Мурманской области заключили контракты на ремонт пяти автодорог в рамках нацпроекта

Пять новых контрактов на ремонт автодорог заключили в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Пять новых контрактов на ремонт автодорог заключили в Мурманской области. Работы начнутся в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Так, выборочно приведут в порядок дороги Мишуково – Снежногорск (0-36, 19+ километры), Кола – Зверосовхоз (0-4 километры), Кола – Мурмаши с подъездами (4-18 километры), Кола – Выходной (2-6 километры), Пиренга - Ковдор (25-90 километры).

- Уже в этом году опережающими темпами в полном объеме выполнены работы по укладке асфальтобетона на автодорогах Кола – Зверосовхоз, Кола – Выходной (в 2023 году будут выполнены работы по обустройству дорожной обстановки и укреплению обочин). В случае выявления дефектов покрытия определен гарантийный срок, в течение которого подрядчиком устраняются выявленные нарушения. Он составляет 4 года, - сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области. Помимо этого продолжатся работы, начавшиеся в 2022 году. Например, на дороге в Териберку.

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