В Мурманске вынесли приговор бывшему военнослужащему за мошенничество на 700 тысяч рублей

Приговор еще не вступил в законную силу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Первомайский районный суд Мурманска рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего военнослужащего, который провернул крупное мошенничество при получении пенсии.

Мужчина, имея льготную выслугу в районах Крайнего Севера, с 2015 по 2022 год представлял в военный комиссариат сведения о наличии у него регистрации в Мурманской области, однако фактически проживал в Санкт-Петербурге. Таким образом, он получил из федерального бюджета не причитающиеся ему деньги - более 700 тысяч рублей. Эта сумма составляет разницу между размером положенной ему пенсии и пенсии с учетом районного коэффициента.

- Учитывая личность виновного, отсутствие у него судимостей, признание вины, наличие ряда смягчающих обстоятельств, возврат в федеральный бюджет незаконно полученных средств, суд пришел к выводу о возможности исправления северянина при назначении наказания в виде штрафа, - сообщили в пресс-службе суда.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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