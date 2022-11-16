Годовая инфляция в Мурманской области замедлилась до 14,7%

В Мурманской области продолжают фиксировать снижение годовой инфляции.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области продолжают фиксировать снижение годовой инфляции. В октябре она замедлилась до 14,7%, тогда как в сентябре составила 15,4%.
В первую очередь снизились цены на продукты, этому способствовали хороший урожай овощей и государственная поддержка животноводства.
- Основной причиной замедления роста цен на непродовольственные товары в октябре вновь стала сдержанная потребительская активность. Жители региона реже приобретали товары длительного пользования. В результате смартфоны стали дешевле, чем год назад, а рост цен на бытовую технику и компьютеры замедлился. Дополнительное влияние на динамику цен в этой группе оказало расширение предложения за счет появления на рынке новых брендов и налаживание новых путей перевозки товаров, – сообщил управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.
Напомним: в Мурманской области за неделю подешевели лук и яблоки. Тем временем выросли цены на картошку.
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