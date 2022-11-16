В Ревде школьный бассейн был недоступен для детей-инвалидов

Прокуратура выявила нарушения закона в средней школе им. В.С. Воронина Ревды.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Прокуратура выявила нарушения закона в средней школе им. В.С. Воронина Ревды. Так, бассейн в учреждении не был доступен для ребят с ОВЗ.
- Установлено, что в помещении школьного бассейна отсутствуют поручни, которые помогают ориентироваться детям с нарушением зрения. В раздевальных бассейна для учеников-инвалидов отсутствует тактильный план эвакуации (мнемосхема), световой сигнализатор школьного звонка, а также световая сигнализация об эвакуации в случае ЧС, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
Директору образовательного учреждения внесли представление, после которого в школе начали принимать меры к оснащению бассейна. Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 9.13 КоАП РФ с назначением штрафа.
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