23-летняя жительница Апатитов отдала мошенникам 479 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело по покушению на мошенничество в особо крупном размере. Фото: Антон ЗАБИРОВ

23-летняя жительница Апатитов стала жертвой мошенников, которые запугали девушку тем, что с ее банковских счетов якобы пытаются снять деньги.

Один из звонивших мужчин представился сотрудником банка, другой - полиции. Северянке они рассказали легенду, что неизвестный по доверенности пытается обналичить ее деньги.

- Лжесотрудник банка рассказал, что на имя апатитчанки неизвестный уже оформил кредит и находится на последней стадии перед получением денежных средств, для того чтобы предотвратить мошеннические действия северянке необходимо оформить кредит и перевести денежные средства на безопасный счет. Введенная в заблуждение апатитчанка оформила кредит на сумму почти полмиллиона рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Через банкомат девушка перевела мошенникам 479 тысяч рублей. И только когда звонившие сказали ей взять еще один кредит также на 500 тысяч рублей, она поняла, что ее обманули.

Возбуждено уголовное дело по покушению на мошенничество в особо крупном размере.

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