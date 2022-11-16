Мурманский «Контейнер-холл» стал обладателем международной премии «Золотой Трезини»

Всего в 2022 году на премию «Золотой Трезини» было подано 1123 заявки из 74 стран мира. Фото: vk.com/containerhallmurmansk

15 ноября в Эрмитаже в Санкт-Петербурге подвели итоги международной премии «Золотой Трезини», которая присуждается за выдающиеся заслуги в области архитектуры и искусства.

Финалистом в номинации «Лучший реализованный проект креативного пространства» стал мурманский «Контейнер-холл». Культурный хаб взял золотой диплом.

- «Контейнер-холл» – это уникальное для Мурманской области молодежное пространство, которое удалось создать благодаря поддержке правительства Мурманской области. Место состоит из морских контейнеров, составленных в единое двухэтажное помещение с переходами, в каждом блоке – свой функционал: выставочное пространство, творческие мастерские, административный и волонтерский корпуса, амфитеатр для просмотра кино, театральных постановок и выступлений, - сообщили в минграде региона.

Всего в 2022 году на премию «Золотой Трезини» было подано 1123 заявки из 74 стран мира.

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