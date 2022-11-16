В Мурманской области растет заболеваемость ОРВИ

С 7 по 13 ноября в области увеличился уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области рассказало о ситуации с заболеваемостью ОРВИ в регионе.

Так, с 7 по 13 ноября в области увеличился уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. По сравнению с предыдущей неделей превышен недельный эпидпорог во всех возрастных группах, наблюдается рост темпа регистрации.

- В биоматериале от заболевших лиц выявлены вирусы как не гриппозной этиологии (парагрипп, аденовирус, риновирус), так и единичный вирус гриппа, - сообщили в ведомстве.

Продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 11 ноября прививку сделали около 160 тысяч человек.

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