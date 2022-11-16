На реконструкцию первого хибиногорского кинотеатра «Большевик» в Кировске потратят полмиллиарда

На работы выделено 563,7 миллиона рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Кинотеатр «Большевик» в Кировске является объектом культурного наследия, но выглядит печально. Построенное в 1932 году здание разрушается без масштабного ремонта.

Однако ситуация меняется: на сайте «Госзакупок» размещен аукцион на проведение реконструкции кинотеатра.

Подрядчик должен будет заменить кровлю, перекрытия, внутренние лестницы, все внутренние системы, укрепить стены и т.д. На работы выделено 563,7 миллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru