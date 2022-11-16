Появилось видео серьезного пожара на складе с автопокрышками под Мурманском

Пожар еще тушат. Фото: vk.com/murman01

Вечером 15 ноября в районе Кильдинстроя произошел серьезный пожар - загорелся склад с автопокрышками. Происшествие сняли на видео.

Как сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области, площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров. В 04.47 16 ноября пожар был локализован.

Тушить языки пламени продолжают до сих пор.

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