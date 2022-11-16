Тропический воздух принесет Мурманской области похолодание

Уже с четверга, 17 ноября, в Мурманске ожидается от -5. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Снега в Мурманске почти не осталось, 16 ноября отмечается тем, что под ногами у северян мокро и скользко. И в ближайшее время синоптики не обещают изменений в плане осадков. Зато в регионе начнет холодать. И принесет холода… тропический воздух.

— Мощный исландский циклон и зарождающийся антициклон над Скандинавией выгнали тропический воздух далеко на север в Норвежское море, там сейчас достигает +8...+10, - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

Если бы такая ситуация случилась в июле, то нас бы ждало потепление до +27. Но в ноябре ситуация будет иная.

— Мы, как и Скандинавия, будем иметь дело с мощной инверсией. Причем за границей она примет ужасающие формы: в низинах вполне себе будет жать 15-20 градусный мороз. Т. е. отрицательная дельта может превысить 25 градусов, - отмечают в паблике.

Уже с четверга, 17 ноября, в Мурманске ожидается от -5.

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