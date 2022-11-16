Рядом с Кильдинстроем горит склад с автопрокрышками

Площадь пожара составляет порядка 100 квадратных метров. Фото: МЧС по Мурманской области

В ночь на 16 ноября под Мурманском случился крупный пожар. Рядом с Кильдинстроем загорелся склад с автопокрышками.

Площадь пожара составляет порядка 100 квадратных метров. О его ликвидации пока не сообщается.

- Сообщение о возгорании поступило в 21.35, в 4.47 его локализовали, в 7.17 - ликвидация открытого горения, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Напомним: днем 15 ноября в Коле во время пожара с восьмого этажа эвакуировали 8-летнюю девочку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru