На дороге Северноморск-Североморск-3 произошла авария с двумя пострадавшими

Toyota Land Cruiser вылетела с дороги. Фото: vk.com/severomorsk

Вечером 15 ноября на дороге Североморск-Североморск-3 произошла авария с пострадавшими. В кювет улетела Toyota Land Cruiser. По словам очевидцев, машина пошла на неудачный обгон.

- По предварительной информации, в данном ДТП пострадали два человека: пассажир и водитель, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: в Мурманске пьяная девушка не справилась с управлением и вылетела на пешеходную зону.

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