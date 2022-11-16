Сотрудника администрации Полярных Зорь подозревают в получении взятки

Сотрудник администрации предложил за 200 тысяч рублей сотрудничать в сделке по недвижимости. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Начальник отдела имущественных отношений и муниципального контроля администрации города Полярные Зори заключен под стражу. Как сообщает СУ Следственного комитета региона, его обвиняют по «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег, за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, в крупном размере).

Местный предприниматель хотел купить нежилое помещение, которое находится в муниципальной собственности.

- Должностное лицо предложило за взятку в размере двести тысяч рублей оказать содействие в уменьшении выкупной стоимости объекта на сумму более одного миллиона рублей и последующее сопровождение сделки, вплоть до ее заключения, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Несмотря на выгоду предложения, предприниматель понял, что это противоречит закону и обратился к правоохранителям. Чиновника при содействии УФСБ задержали во время передачи денег.

В администрации Полярных Зорь прошли обыски.

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