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НовостиДом. Семья15 ноября 2022 19:02

Случайно услышали их писк. В Туломе новорожденных щенков выкинули на помойку

В Туломе новорожденных щенков выкинули на помойку
Ника СВЕТЛОВА
Щенков положили в целлофановый пакет и отнесли на помойку [снимок носит иллюстративный характер].

Щенков положили в целлофановый пакет и отнесли на помойку [снимок носит иллюстративный характер].

Фото: Юлия АЛЕХИНА

Очередной случай жестокого обращения с животными случился в Мурманской области. В Туломе новорожденных щенков выкинули умирать на помойку.

- Завязанные в целлофановый пакет, все в земле, мокрые и продрогшие от холода три слепых щеночка жалобно звали маму, – цитирует очевидца Telegram-канал "Говорит Мурманская область" (18+).

Все щенки оказались девочками, их назвали Вера, Надежда и Любовь. И им ищут хороших хозяев.

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