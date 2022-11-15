В Мурманской области зафиксировали первый в сезоне случай гриппа

В Мурманской области ситуация с распространением гриппа находится под контролем.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Мурманской области зафиксирован единичный случай гриппа. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора региона.
- С 7 по 13 ноября на территории области отмечается некоторое увеличение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). По сравнению с предыдущей неделей отмечено превышение недельного эпидемического порога во всех возрастных группах, наблюдается рост темпа регистрации. В целом, ситуация по заболеваемости ОРВИ в области оценивается, как характерная для данного периода, - отметили в ведомстве.
В целом в регионе преобладают вирусы не гриппозной этимологии. На данный момент от гриппа привито свыше 160 тысяч человек.
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