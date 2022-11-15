В Мурманской области ожидается снег, днем до +2 градусов

Северян предупреждают о гололедице.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
До 17 ноября Мурманская область будет находиться под влиянием антициклона, смещающегося с Гренландского моря на Скандинавский полуостров. В это время в наш регион будут поступать теплые воздушные массы с районов Баренцево моря.
Как сообщают в мурманском гидрометцентре, 16 ноября ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха составит от -3 до +2, ночью при прояснениях до -9.
На дорогах гололедица.
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